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Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40 oranındaki fahiş zammı değerlendirerek," Toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasın

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle iftarda bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da toplu ulaşıma gelen zammı değerlendirdi. İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, bir gazetecinin kaynak sorunu olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi.

"İSTANBUL'UN KAYNAĞI İSTANBUL'A YETER"

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ciddi bir bütçe verildiğini ifade ederek," Bu zihniyet meselesi. İstanbul'un kaynağı İstanbul'a yeter. Bunu kendileri de söylüyordu. Çünkü İstanbul'un çok ciddi bütçeleri var. Bu bütçeler yatırımlar için veriliyor. O bütçeler yatırımlara gitmiyor. Nereye gittiğini biz de bilmiyoruz. Zamanı gelince vatandaşımız nereye gittiğini sorar. Ama bunlar mutlak bitmek zorunda. Yoksa İstanbul'daki Trafik sorunu içinden çıkılamaz hale gelir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasın

"EKONOMİK TOPLU TAŞIMA SUNMAK ZORUNDASIN"

İstanbul'da toplu ulaşıma Ocak ayında gelen yüzde 36 oranındaki zammın ardından gelen yüzde 40 oranındaki zammı değerlendiren Bakan Karaismailoğlu, zammın yanlış olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Ayrıca toplu taşımaya zam yapılıyor. Çok yanlış bir şey. Çünkü özel araçlı yolculuklara vatandaşı caydırmak için ekonomik bir toplu taşıma sunmak zorundasın. Bu devletin ve belediyenin asli görevi. Bununla dertlenmek ve uğraşmak gerekir ama maalesef bunu göremiyoruz" 

Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasın Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye ulaşım zammı tepkisi: Çok yanlış bir şey, ekonomik toplu taşıma sunmak zorundasın

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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