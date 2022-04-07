Ahmet Hakan, İstanbul'da ulaşıma gelen zammı değerlendirdi: Ekrem İmamoğlu nihayet zam yapabildi, vatandaş zammın belediyeden geldiğini görsün

İstanbul'da dün yapılan UKOME toplantısında toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılmaması kararlaştırıldı. Söz konusu zammın ardından tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'den 5,25'e liraya, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA YÜZDE 76 ZAM GELDİ

Zamlar vatandaşın tepkisini çekerken böylece İstanbul'da toplu ulaşıma Ocak ayında yapılan yüzde 36'lık zammın ardından yüzde 40 zamla birlikte toplamda yüzde 76 zam gelmiş oldu.

"BIRAKSANA KARDEŞİM..."

Söz konusu zammı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

İMAMOĞLU NİHAYET ZAM YAPABİLDİ

Ekrem İmamoğlu, ulaşım zammı yapacaktı.

UKOME’deki hükümet temsilcileri, bu zamma engel olmuştu.

İmamoğlu da “Bana zam yaptırmıyorlar” diye şikâyet üstüne şikâyet ediyordu.

Nihayet zam konusunda İmamoğlu’na icazet çıkmış. Ama bu kez de tenzilatlı olarak. İmamoğlu yüzde 50 zam yapmak istiyormuş ancak yüzde 40’a izin verilmiş.

Hükümetin bu taktiğini anlamam mümkün değil.

Sen hükümet olarak tepkileri üzerine çekmek pahasına zam yapıyorsun. Ama sıra İmamoğlu’na gelince... Zam yaptırmıyorsun. Ve böylece İmamoğlu, 'zam yapmayan başkan' durumuna geliyor.

Bıraksana kardeşim. Adamcağız yapsın zammını. Vatandaş da zammın sadece hükümetten değil belediyeden de geldiğini görsün.

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

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