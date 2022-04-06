İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? İett, taksi, marmaray ücretleri kaç TL oldu 2022? İşte yeni ulaşım tarifesi!!

İstanbul'da ulaşıma zam mı geldi? İett, taksi, marmaray ücretleri kaç TL oldu 2022? Nisan ayı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde İBB'nin yüzde 50 talebine karşın ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verildi. İşte yeni ulaşım tarifesi!

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM MI GELDİ? İETT, TAKSİ, MARMARAY ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU 2022?

Elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. Elektronik bilet 7,67 lira, öğrenci abonmanı 109 TL'ye, tam abonman 602 liraya, okul servis ücreti 0-1 arası için 554 TL'ye yükseltildi. Taksimetre açılış ücreti 9,8 lira, kısa mesafe ise ücreti 28 lira oldu.

2022 yılında yapılan zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi

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