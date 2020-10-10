Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile görüştü

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da salgındaki son durum hakkında bilgi almak için il sağlık müdürleri ile görüşüyor. Bakan Koca bu kapsamda Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis il sağlık müdürleri ile görüştü.Bakan Koca görüşmelerde salgındaki son durum, filyasyon çalışmaları, ihtiyaçlar ve sağlık yatırımlarını ele aldıklarını bildirdi. Bakan Koca Twitter hesabından konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adana, Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin."

ADANA, MERSİN, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, HATAY, OSMANİYE, KİLİS il sağlık müdürleri ve başhekimlerimizle toplantılar yaptık. Salgında son durumu, filyasyon çalışmalarını, ihtiyaçları ve sağlık yatırımlarını ele aldık. Tedbirlere uyarak salgınla mücadelemize destek verin. pic.twitter.com/TSV81NINnh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 9, 2020

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