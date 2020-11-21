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  3. Bakan Koca, acı verileri hatırlatarak uyardı: Dışarı çıkmayın

Bakan Koca, acı verileri hatırlatarak uyardı: Dışarı çıkmayın

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ağır hasta, yeni hasta sayısı ve can kaybı sayısına dikkat çekerek vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca, acı verileri hatırlatarak uyardı: Dışarı çıkmayın

Koronavirüs salgınında bilanço günden güne ağırlaşırken  Sağlık Bakanı Koca, vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda Bakan Koca, " Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000’in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın." ifadelerini kullandı.

 

 

Son dakika haberi: 20 Kasım Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?Son dakika haberi: 20 Kasım Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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Son dakika haberi: 20 Kasım Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?
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