Bakan Koca, Şanlıurfa'daki vatandaşları uyardı: Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek

Türkiye'de koronavirüs salgına karşı aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Aşılama birçok ilimizde hız kazanırken Şanlıurfa'da ise rakamlar Sağlık Bakanlığının belirlediği risk düzeyine göre yüksek seyrediyor. Aşılamada tek kırmızı il olan Şanlıurfa'da yetkililer, sağlık çalışanları, STK'lar ve din adamları vatandaşları aşı olmaya teşvik ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu ildeki riske dikkat çekerken vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

KOCA: AŞI ORANI DÜŞÜK

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"BUGÜN URFA’DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim."

SALGIN VE AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

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