Bakan Koca sosyal medyadan tepki gösterdi: "Allah ıslah etsin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak ve yeni doğan bebekleri Hamza Salih'e ilişkin yapılan paylaşıma tepki gösterdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin."

Bakan Koca'nın paylaşımı:

Esra ve Berat Albayrak çiftini, yeni doğan evlatları sebebiyle kutluyorum. Her doğan çocuk, daha iyi bir dünya için bir umut, yeni bir başlangıçtır. Hamza Salih’le anne babası için kullanılan ifadeler, umut duyulabilir yönü kalmamış kişilere ait olsa gerek. Allah ıslah etsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2020

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