Bakan Koca'dan vatandaşlara aşı çağrısı: Randevu alarak yaptırın

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı aşılama süreci devam ediyor. Aşılama yaşı 30 yaş ve üstü vatandaşlara kadar inerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla vatandaşları bilgilendirmeye ve aşı olmaya davet etmeyi sürdürüyor. Bakan Koca bu kapsamda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın."

Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2021

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