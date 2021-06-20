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  3. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkulan durumu anlattı: Aşılama o seviyeye gelmezse dördüncü dalga gelebilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkulan durumu anlattı: Aşılama o seviyeye gelmezse dördüncü dalga gelebilir

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, BioNTech CEO'su Uğur Şahin'in gündeme getirdiği dördüncü dalga açıklamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sonbaharda aşılamanın yüzde 70-75 dolaylara gelmezse ve yaz aylarında önlemler gevşetilirse sonbaharda dördüncü dalganın gelebileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkulan durumu anlattı: Aşılama o seviyeye gelmezse dördüncü dalga gelebilir

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı aşılamada hızlanmaya çalışırken Hindistan'da ortaya çıkan ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede hızla yayılan delta varyantının hızla yayılması panik yarattı. Bu konuda BioNTech CEO'su  Prof. Dr. Uğur Şahin'in ABD'de Barron dergisine verdiği mülakatta dikkat edilmemesi durumunda dördüncü dalganın olabileceğini ifade etmesinin ardından Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan değerlendirmelerde bulundu. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkulan durumu anlattı: Aşılama o seviyeye gelmezse dördüncü dalga gelebilir

DELTA VARYANTINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de kaç delta varyantının olduğunun bilinmesi gerektiğini kaydeden Ceyhan, vakaların arttığı ülkelerde delta varyantının artmaya başladığını kaydederek, Türkiye'nin sonbahar dönemine kadar, aşılamada  yüzde 70-75'e kadar çıkması gerektiğini kaydetti. Ceyhan," O döneme kadar yüzde 70-75'e çıkamazsak, çıkmak gerçekten çok zor, bir de Delta varyantı oranımıza bağlı olarak vaka artışı yaşayabiliriz. Bakanlık şu anda Delta varyantı ne kadar, son dönem vakaların yüzde kaçı Delta vakası ile ilişkili, bunu açıklarsa eğer biz de çok daha doğru öngörülerde bulunabiliriz." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkulan durumu anlattı: Aşılama o seviyeye gelmezse dördüncü dalga gelebilir

DÖRDÜNCÜ DALGA NE ZAMAN GELEBİLİR?

Dördüncü dalganın ne zaman gelebileceğine ilişkin tahmin yapan Ceyhan, "Dolayısıyla sonbaharda eğer aşılamada o noktaya ulaşamazsak, özellikle yaz aylarında önlemleri gevşetirsek sonbaharda 4'üncü artış dönemini yaşamamız kaçınılmaz hale gelir" değerlendirmesini yaptı. 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan korkulan durumu anlattı: Aşılama o seviyeye gelmezse dördüncü dalga gelebilir

KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN ÖNERİ 

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan dördüncü dalga ile karşılaşılmaması için aşılamanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğini kaydederek," Çünkü aşılamada yüzde 30-35'lere çıkmanız dalgayı çok engellemiyor. Aynı anda sizin bir taraftan da tedbirlere dikkat etmeniz, önlemlerin birdenbire değil, kontrollü şekilde kaldırılması, vatandaşların da tedbirlere 'artık bu iş bitti' diyene kadar uyması lazım" dedi. 

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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