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Bakan Kurum ev alacaklara müjdeyi duyurdu! "Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev almak isteyenlere müjdeli haberi açıkladı. Kurum, "Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak" dedi.

Bakan Kurum ev alacaklara müjdeyi duyurdu! "Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ev almak isteyen vatandaşlara sevindiren haberi duyurdu. Bakan Kurum, kira artışlarına yüksek zam yapan ev sahiplerini de uyararak önemli açıklamalarda bulundu. Kurum "5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; '81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü'müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum ev alacaklara müjdeyi duyurdu! Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak

"KİRA ARTIŞLARINI TÜFE'YE ENDEKSLİ YAPMALIYIZ"

Vatandaşın aidat öder gibi ev sahibi olacağı çalışmayı başlatacaklarını ve bu projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağustos ayında açıklayacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Konut kira artışlarını TÜFE’ye endeksli yapmak zorundayız. Konut piyasasındaki darlıktan dünyada yaşanan enflasyon krizinden hareket edip fırsatçılık yapan ve açıklanan fiyatların üzerinde zam yapan kişiler var. Bu zamlar kanuna aykırıdır. Borçlar Kanununa aykırıdır. Bu konuda yapılan artış varsa vatandaşlarımız mahkemelere başvurabilirler. Mahkemelerimiz de kanun çerçevesinde karar almak zorundadır" diye konuştu. 

Bakan Kurum ev alacaklara müjdeyi duyurdu! Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak

Bakan Kurum ev alacaklara müjdeyi duyurdu! Vatandaş aidat öder gibi ev sahibi olacak

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