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  3. Bakan Muş açıkladı: İhracatta rekor artış!

Bakan Muş açıkladı: İhracatta rekor artış!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamların açıkladı. Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaştı.

Bakan Muş açıkladı: İhracatta rekor artış!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır."

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