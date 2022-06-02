Bakan Muş açıkladı: İhracatta rekor artış!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır."