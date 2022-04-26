Bakan Nebati’den turizm sektörünü heyecanlandıracak açıklama! “Otellerde yer kalmayacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kabine Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Turizm sezonunun başlamasıyla VISA ve Mastercard engellemelerinden dolayı Rus turistlerin harcamalarında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyleyen Nebati, “MIR ve TROY var. TROY'u yurt dışında kullanamıyorlar ama MIR kart çok iyi kullanılıyor ve katlamalı gidiyor. MIR kartta herhangi bir sorun yaşamayacaklar" diye konuştu.

OTELLERDE DOLULUK ORANI ARTACAK

İstanbul'daki otellerin nisan ve mayıs aylarındaki doluluk oranlarına dair detaylar aktaran Bakan Nebati, "Şu anda İstanbul'da otellerde mayıs ayı doluluk oranı yüzde 92. Nisanda yüzde 68 civarında gidiyor şu anda. Yani önümüzdeki ay İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Mayısta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı. Suudiler de gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.

"TURİZMLE İLGİLİ BEKLENTİLERİMİZ ÇOK İYİ"

Bu yılki turizm sezonuna ilişkin beklentilerini de aktaran Nebati, "Turizmle ilgili beklentilerimiz çok iyi. Ben turizmde 45 milyon turist 35 milyar dolar gelir hedefimizi geçeceğimize inanıyorum. Harcamalar artıyor, gelenler fazla kalıyor. Şu anda otelleri 2-3 ay kapatanlar var" dedi.

Son dakika | Bakan Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele açıklaması: Hedefimiz makul seviyelere düşürmek

Bakan Nebati’den sevindiren açıklama: “ Enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz”