Bakan Soylu terör mücadeledeki son durumu açıkladı: Örgüte katılım 1984'ün de altında kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla terör mücadeledeki başarıyı gözler önüne serdi. Bakan Soylu, terör örgütüne katılımın 2020 yılında 52'ye düştüğünü, söz konusu rakamın terör örgütünün eyleme başladığı 1984'ün de altında kaldığını belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından bu duruma ilişkin bir grafik paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,

örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı! Sayı: 52 Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur..."

Türkiye’nin topyekün PKK ile mücadelesinin geldiği nokta...



Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım,

örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984’ün de altında kaldı!



Sayı: 5️⃣2️⃣



Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki

kararlılığın bir sonucudur... pic.twitter.com/7KXhQ5iwXH — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) January 2, 2021

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