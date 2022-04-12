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  3. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar: İki belediye başkanın dengeni bozmuş

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar: İki belediye başkanın dengeni bozmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na " Aday adaylığını tarif ederken 'Devleti iyi tanıması gerekiyor.' diyorsunuz ya,anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş." dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar: İki belediye başkanın dengeni bozmuş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili ifadeler kullandı.

"Kılıçdaroğlu’nun dayanılmaz cehaleti..." ifadesini kullanan Bakan Süleyman Soylu," Aday adaylığını tarif ederken “Devleti iyi tanıması gerekiyor.” diyorsunuz ya, anlaşılan 2 Belediye Başkanın dengeni bozmuş." dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar: İki belediye başkanın dengeni bozmuş

KILIÇDAROĞLU 3 SORU SORMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum" ifadesini kullanarak, "1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?  2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?" sorularını yöneltmişti.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar: İki belediye başkanın dengeni bozmuş

"SORULARI DÜZELTTİRMEK İÇİN AYNI BÜYÜKELÇİYE GÖNDEREBİLİRSİNİZ"

Söz konusu sorular için de yorum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Göç idaresi ile ilgili sorduğun 3 sorunun da muhatabı Göç Başkanlığı değil.  Vatandaşlık sorusunun muhatabı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da  "yamakların" bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." diye yazdı.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ağır salvolar: İki belediye başkanın dengeni bozmuş

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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