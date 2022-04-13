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  3. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Musa Piroğlu tepkisi: HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Musa Piroğlu tepkisi: HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevini yapan Türk polisine 'şerefsiz' diyerek haddini aşan HDP Milletvekili Musa Piroğlu'na tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bakan Soylu," Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu 6-8 Ekim Kobani olaylarının mali yapılanması kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 kişi gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine Kadıköy HDP ilçe başkanlığı binası önünde toplanan HDP'lilere polis müdahale etmişti. 

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Musa Piroğlu tepkisi: HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

HDP'Lİ HADSİZ VEKİL, TÜRK POLİSİNE HAKARET ETTİ

Polis müdahalesi sırasında HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, bir polis memuru için 'şerefsiz' ifadesini kullanmış, ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. Bunun üzerine polis memuru," Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" diyerek Piroğlu'na tepki göstermişti.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Musa Piroğlu tepkisi: HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

"BUNU DA MI BÜYÜKELÇİYE SORACAKSINIZ?"

Yaşanan olayı sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu durumu ilişkin açıklama yapmaması ve tepki göstermemesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu’nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi’ne “şerefsiz” dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?"

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Musa Piroğlu tepkisi: HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?

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Tayfun Altuntaş
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