Bakan Soylu'dan Pervin Buldan ve Ömer Öcalan için sert sözler: "Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteten HDP'li grup Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürüyüş düzenlemiş, polis ekipleri ile HDP'liler arasında çıkan arbede HDP'li vekil Habip Eksik'in ayağı kırılmıştı. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skandal ifadeler kullanmıştı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan'da Polis Teşkilatı'nın yapılandırılacağı yönünde tepki çeken ifadeler kullanmıştı.

"BULDAN İÇİN GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İSTEYENLER DÜNYANIN EN KÖTÜLERİ"

Bu sözlere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'ın sosyal medya paylaşımı hakkında, "Tabi Pervin Buldan, Pollyanna. Türkiye'de PKK terör örgütü bu kadar insanı katletmemiş, HDP de zaten Alman Yeşiller'in ortaya koyduğu siyaset gibi parti... Aslında Karayılan ile Cemil Bayık'la hiçbir alakası yok. Onlar böyle değiller, aslında HDP, Türkiye'de yeşil, çiçek, böcek, kanuna uyuyor, PKK ile hiçbir ilişkileri yok. Ve neticede PKK'yı her zaman bir terör örgütü olduğunu söylüyorlar. Biz bunları duymuyoruz, Buldan da orada bir Pollyanna. Onun için kötü bir devlet var, TSK var, jandarma var. Onlar dünyanın en temiz insanları. Güvenliği sağlamak isteyenler de dünyanın en kötüleri. Kendileri kesilen ağaçlar için yola çıkmışlardı, biz bunları yanlış görmüşüz. Bunlar bizim aklımızla dalga geçiyorlar. PKK'ya teslim olmuş bir topluluk. Kendisine yapılan dağdaki hakaretleri iyi bilir ama sesini çıkaramaz, ödü kopar." dedi.

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"BİR MİLİM DAHİ YÜRÜMELERİNE İZİN VERMEYİZ"

Ömer Öcalan'ın açıklamalarını değerlendiren Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Apo için, bir bebek katili için milletvekilleri çıkacaklar sonra da diyecek ki 'demokratik siyasete darbe vuruluyor, izin verilmiyor.' Bir milim dahi yürümelerine bu konuda izin vermeyiz. Bu konuda kararımız nettir ve açıktır. Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor. Kendi aralarında toplanıp fıs fıs konuştuklarını, oradan aldıkları şımarıklıkla bunları söylüyor. Bu şımarıklığı onlara veren de CHP'nin kendisidir."

"MUHALEFET PARTİSİ, BEN HDPKK'NIN OYLARINA TALİBİM DİYEN BİR ANLAYIŞA SAHİP"

Bakan Soylu, CHP'yi eleştirerek, "Maalesef eskiden milli meselelerde siyasi partilerin bir hassasiyeti olurdu. Bu hassasiyet ortak bir hassasiyet olurdu. Ana muhalefet partisi bu hassasiyeti tamamen ortadan kaldırmış, iktidarın karşısında ne olursa olsun diyen, ben HDPKK'nın oylarına talibim diyen bir anlayışa sahip. Onlar için polise atılan tokat da mübah. Terör örgütleri bitiyor, ama maalesef bu konuda üzülen ana muhalefet partisi, şımartılan HDPKK'nın sözde milletvekilleri. Gazi Meclis'e yakışmayan tamamen PKK'nın siyaset unsurları." ifadelerini kullandı.

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