Bakan Vahit Kirişci: " jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama Mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir serada bir sera incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada "Jeotermalden elektrik üretelim, evet jeotermalden medikal anlamda, sağlıkla ilgili bunlardan yararlanalım, evet yine jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım." dedi.

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Bakan Vahit Kirişci: " jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama Mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Jeotermalden elektrik üretelim, evet jeotermalden medikal anlamda, sağlıkla ilgili bunlardan yararlanalım, evet yine jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım." dedi.

MUTLAKA TARIMDA DA ISITMA İÇİN JEOTERMALİ KULLANALIM."

Sultanhisar'da bir serada çilek hasadına katılan ve tarım işçileriyle sohbet eden Bakan Kirişci, gazetecilere, üretmenin Anadolu'nun özünde olan bir faaliyet olduğunu belirtti.

Aydın'ın tarımsal üretimde örnek öncü şehirlerin başında geldiğini hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu:

AYDIN PEK ÇOK ÜRÜNDE İLK DÖRTTE, BEŞTE

"Aydın pek çok üründe ilk dörtte, beşte. Bu manada başarıları her daim olan ve devam eden bir şehrimiz. Çilek denildiğinde de gerçekten Aydın'ımız, gerek iç pazar için gerekse ihracat için ciddi manada üretim yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri ısrarla ve inatla 'kent tarımı' diyoruz. Tarımından kastımız şu, tarım hiçbir zaman zaten ihmal edilemez ama kırsalı terk ederek, kentlere göç eden insanlarımızın da ihtiyaçlarını, onları da dikkate alarak bizim kırsalda üretmeye devam ediyor olmamız lazım. Bu çerçevede de bu bölge, Aydın, hem jeotermal altyapısı ve kaynakları nedeniyle hem de yıllardır üretimden kaynaklı tecrübeleri nedeniyle önemli bir ilimiz."

Türkiye 2002'de 540 bin dekar sera alanının olduğunu dile getiren Kirişci, son 20 yılda bunun yüzde 50 artarak 811 bin dekara çıktığını aktardı.

Bakan Vahit Kirişci: " jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama Mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım."

TÜRKİYE JEOTERMAL POTANSİYELİ NEDENİYLE AVRUPA'DA BİRİNCİ

Sera üretim alanı içerisinde yaklaşık 9 bin 400 dekarlık kısmın jeotermalle ısındığını aktaran Kirişci, "Biz istiyoruz ki Aydın'ımız jeotermaliyle de öne çıkan bir şehrimiz ki Türkiye jeotermal potansiyeli nedeniyle Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada. Bu gücünü mutlaka üretimde kullanması gerekiyor. Jeotermalden elektrik üretelim, evet jeotermalden medikal anlamda, sağlıkla ilgili bunlardan yararlanalım, evet yine jeotermalden ev ısınmalarından da istifade edelim ama mutlaka tarımda da ısıtma için jeotermali kullanalım." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kirişci, tarım alanında jeotermalin kullanılmasını desteklediklerini, özellikle de sera ihtisas OSB'leri bu kapsama katmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Mustafa Savaş ile AK Parti İzmir İl Başkanı Gökhan Ökten'in de eşlik ettiği Kirişci, daha sonra Atça Meyve ve Sebze Halinde incelemelerde bulundu.

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KAYNAK: AA

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