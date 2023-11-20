Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!

Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak’ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "124 köyümüzde 99 personel ve 45 iş makinesiyle İl Özel İdaremiz, valimiz öndeliğinde çalışmalarını devam ettiriyor"

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Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!

Sel felaketinin yaşandığı Zonguldak’ta incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "124 köyümüzde 99 personel ve 45 iş makinesiyle İl Özel İdaremiz, valimiz öndeliğinde çalışmalarını devam ettiriyor. Defterdarlık illerimizde, ilçelerimizde, tüm yerleşim yerlerinde zarar tespit çalışmalarını yapıyor. En kısa zamanda bu tespitleri yapacağız" dedi.

Zonguldak’a 237, Beycuma beldesine de 201 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, “Bu yağışlarla beraber 112 Acil Çağrımıza Zonguldak’tan 715 ihbar geldi. Bu ihbarlar sonucunda 45 vatandaşımızı botlarla, iş makineleri ile kurtardık. Bin 117 personel, 348 iş makinesi ve araç, 5 botla çalışmalar aralıksız sürüyor” diye konuştu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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