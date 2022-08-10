Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu

Irak kuzeyindeki teröristlere yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Ağustos günü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in yaralandığı kaydedildi.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve burada tedavisi süren Mustafa Demir'in 9 Ağustos Salı günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır dilendi.

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