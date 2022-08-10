Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan İstikham Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu

Irak kuzeyindeki teröristlere yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Ağustos günü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir'in yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve burada tedavisi süren Mustafa Demir'in 9 Ağustos Salı günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada şehide Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır dilendi.

Bakanlık acı haberi duyurdu! Uzman Onbaşı Mustafa Demir şehit oldu

Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu!Bakanlık acı haberi duyurdu! Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Halil Koç şehit oldu!

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