Balast Direnç ne demek, TDK'ya göre Balast Direnç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balast direnç ne demek? Balast direnç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balast direnç kelimesi. Peki balast direnç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balast direnç nedir, balast direnç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALAST DİRENÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balast direnç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre balast direnç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerilimin büyük değişimlerinde, devredeki akımı sabit tutmak için konulan direnç

