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Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre, meydana gelen feci kaza nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldiği belirtildi.

Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8’e yükseldi!

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dursunbey-Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 8'e yükseldi" ifadeleri yer aldı.

Kazada ölen kişinin ise Meryem Cebel olduğu, ayrıca yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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