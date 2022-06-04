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Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken yorum! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: "Bölgenin deprem potansiyeli yüksek"

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de meydana gelen depremlere ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede," Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek." dedi.

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken yorum! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: "Bölgenin deprem potansiyeli yüksek"

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre dün Balıkesir'de peş peşe iki deprem meydana geldi. İlk deprem, Balıkesir'in Karesi ilçesinde saat  01.13'te yerin 10.98 km altında 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

İkinci deprem ise saat 01.58'te yerin  14.01 km altında 4.7 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedilirken gece saatlerinde depreme yakalanan vatandaşlar panik yaşadı. 

Öte yandan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken yorum! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bölgenin deprem potansiyeli yüksek

NACİ GÖRÜR: BU YÖREDE 1850 - 1890 ARASINDA ÇOK DEPREM VAR

Söz konusu depremlerin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirdi. Görür şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arkadaşlar, Balıkesir ve çevresinde peş peşe 4,9’a varan depremler oldu. Bunlar muhtemelen Balıkesir-Kepsüt Fay zonunda. Doğrultu atımlı ve sağ yönlü fay. Bu yörede 1850-1890 arasında çok deprem var. Bölgenin deprem potansiyeli yüksek. Sevgiyle"

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken yorum! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bölgenin deprem potansiyeli yüksek

 

AFAD SON DEPREMLER 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 4 Haziran 2022 Cumartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

Balıkesir depremi sonrası dikkat çeken yorum! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Bölgenin deprem potansiyeli yüksek

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 4 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız.

{TITLE_STRIP}Son dakika | Balıkesir'in Karesi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

{TITLE_STRIP}Son dakika! AFAD duyurdu! Muğla'da 4,4 deprem!

{TITLE_STRIP}Deprem havası nasıl olur? Deprem olacağını nasıl anlarız?

{TITLE_STRIP}Günlerdir gökyüzünün renginden deprem olacak diye korkanlara duyurulur! Sebebi açıklandı!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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