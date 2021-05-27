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Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey öldü mü, ölecek mi?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın dünkü bölümünde Bamsı Beyrek'in Moğol saldırısında ağır yaralanmasının ardından dizinin hayranları internette Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey öldü mü, ölecek mi? sorularıyla aratmaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey öldü mü, ölecek mi?

Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey öldü mü, ölecek mi? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılmaya devam ediyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

BAMSI BEYREK KİMDİR? 

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey öldü mü, ölecek mi?

BAMSI BEYREK NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Tarihte Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

Tarihte Bamsı Bey'in ne zaman ve nasıl öldüğü ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman Bamsı Bey öldü mü, ölecek mi?

KURULUŞ OSMAN BAMSI BEY ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ? 

Kuruluş Osman'ın 26 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 60. bölümünde Togay yönetimindeki Moğol saldırısının ardından ağır biçimde yaralanan Bamsı Bey'in akıbetiyle ilgili vatandaşlar, internette çokça aratma yapıyor. Bamsı Bey'in ölüp ölmeyeceği ile ilgili set ekibi tarafından net bir açıklama yapılmazken Bamsı Bey'in durumunun bir sonraki bölümde netleşmesi bekleniyor.

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

43 yaşında olan Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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