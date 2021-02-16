Nehir'in Nazım'a olan büyük aşkı gözünü kör ederek Tarık ile evlenme kararı almıştır. Ancak Tarık'a güvenmekle ne büyük hata yaptığının farkında değildir. İşte Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube...

BARAJ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık Nehir'e kötülük yapmak istemese Bahar elindeki kozlar ile Tarık'ı emrine amade eder. Tarık ve Bahar'ın bu işbirliği ise Nehir'i oğlu Mert'ten koparmak için bir tuzak olacaktır. Hem Nazım'ı hem de oğlu elinden kayıp giden Nehir, bu olayların arasından nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Öte yandan Zahra'nın işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla başı beladadır. Cinayet videosunu almak isterken Zahra o kişinin sonuna neden olacaktır.

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BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir'in çocuğunun babası Nazım olduğunu itiraf etmesiyle, Nazım kafa karışıklığı yaşar. Bu bilgiyle her Şeyin düzeleceğini düşünen Nehir, Nazım'ın ona inanması ve sırt çevirmesiyle Tarık'la evlenme kararı alır. Evliliği öğrenen Zahra ise bir plan yapma peşine düşer...