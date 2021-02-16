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Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında yerini alacak. Nazım ve Nehir inişli çıkışlı aşk öyküsünü konu edinen dizide bu hafta neler yaşanacağı izleyici tarafından merak ediliyor. İşte Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube...

Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube

Nehir'in Nazım'a olan büyük aşkı gözünü kör ederek Tarık ile evlenme kararı almıştır. Ancak Tarık'a güvenmekle ne büyük hata yaptığının farkında değildir. İşte  Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube...

Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube

BARAJ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık Nehir'e kötülük yapmak istemese Bahar elindeki kozlar ile Tarık'ı emrine amade eder. Tarık ve Bahar'ın bu işbirliği ise Nehir'i oğlu Mert'ten koparmak için bir tuzak olacaktır. Hem Nazım'ı hem de oğlu elinden kayıp giden Nehir, bu olayların arasından nasıl çıkacağı merak konusu oldu.

Öte yandan Zahra'nın işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla başı beladadır. Cinayet videosunu almak isterken Zahra o kişinin sonuna neden olacaktır.

BARAJ 27. BÖLÜM FULL İZLE | BARAJ SON BÖLÜM FULL İZLE

Baraj 27. bölüm full izle |Baraj son bölüm full izle Youtube

BARAJ SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir'in çocuğunun babası Nazım olduğunu itiraf etmesiyle, Nazım kafa karışıklığı yaşar. Bu bilgiyle her Şeyin düzeleceğini düşünen Nehir, Nazım'ın ona inanması ve sırt çevirmesiyle Tarık'la evlenme kararı alır. Evliliği öğrenen Zahra ise bir plan yapma peşine düşer...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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