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Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle

FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bol entrikalı yeni bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. İşte Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle...

Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle

Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Baraj'da ipler kopuyor. Bu akşam 30. yeni bölümüyle izleyic karşısına çıkacak olan dizide Nehir'in Nazım'dan hamile olduğunu söylemesi soğuk rüzgarlar estiriyor. Nazım'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu oldu. İşte Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle...

Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle

BARAJ 30. BÖLÜM FULL İZLE |SON BÖLÜM FOX TV FULL İZLE

Bahar, annesinin ölümünden sonra Nehir’i Nazım’dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık’ı kullanarak Nazım’ı kıskandırmayı ve Nazım’ın ona gelmesini planlar. Barajdan eski bir yüzün hayatlarına aniden girmesi ise herkesi altüst edecektir...

BARAJ DİZİSİ 30. BÖLÜM FULL İZLE | BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM FULL İZLE

Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, sonunda zorla da olsa Mert’i Nehir’den almayı başarır, fakat sebep olduğu travma hem onun hem de Nazım’ın büyük bir suçluluk hissetmesine sebep olur.

Nazım’ın vicdan azabı onun yine Nehir ile yakınlaşmasını sağlasa da bu yakınlık Bahar’ın müjdeli haberi ile son mu bulacaktır? Tarık, Zahra ve İbrahim ise hala yakalanmadan Meryem’in cesedinden kurtulmaya çalışmaktadırlar...

Baraj 30. bölüm full izle |Baraj son bölüm FOX TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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