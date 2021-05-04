Salı akşamlarının büyük ilgiyle izlenen bol entrikalı dizisi Baraj 38. yeni bölüm ile ekranlarda yerini alacak. Suçu ifşa olan Tarık ne yapacak, başındaki dertten kurtulabilecek mi? İşte Baraj 38. bölüm full, tek parça izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izle...

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Zahra’nın Tarık’ı ifşa etmesi, Nehir ve Nazım’ın gerçekleri görmesini sağlamıştır fakat Tarık ve Bahar’ın planı Zahra’nın kısa sürede suçlamasını geri almasına ve Nehir’le Nazım’ın elinde delil kalmamasına sebep olur.

BARAJ 38. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

BARAJ 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ...

Nehir ve Nazım tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışırken Halit’in de olanları öğrenmesi gözünü kan bürümesine sebep olur. Bahar’ın Azra hakkındaki gerçekleri öğrenmesinin ise herkesin hayatını derinden etkileyecek sonuçları olacaktır.