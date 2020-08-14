Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri devam ediyor. Erken final olarak adlandırılan Barcelona ve Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşma, nefes kesecek. Son yıllarda kupayı müzesine götüremeyen Barca, Münih karşısında galibiyet istiyor. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
Koronavirüs önlemleri dolayısıyla aylarca ara verilmek zorunda kalınan Şampiyonlar Ligi, geri döndü. Tüm heyecanıyla futbolseverler ile buluşan Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri oynanıyor. Bu sezon tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan maçlarda ilk yarı finalistler belli oldu. Çeyrek finalde, Atalanta'yı eleyen PSG ve Atletico Madrid'i eleyen Leipzig, yarı finalde karşılaşacak. Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda erken final olarak adlandırılan bir çeyrek final karşılaşması oynanacak. Barcelona ve Bayern Münih arasında oynanacak mücadelenin heyecanı tüm futbolseverleri sarmış durumda. Peki, Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
BARCELONA-BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Estadio da Luz'da oynanacak Barcelona - Bayern Münih karşılaşması, 14 Ağustos (bugün) TSİ 22.00'de başlayacak. Barcelona, son 16 turunda Napoli'yi elerken, Bayern Münih ise Chelsea'yi saf dışı bırakmıştı. Bu mücadeleden galip ayrılan taraf, Manchester City - Lyon eşleşmesinin kazananı ile yarı finalde buluşacak.
HANGİ KANALDA?
Barcelona - Bayern Münih maçını 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, De Jong, Busquets, Vidal, Roberto, Messi, Suarez
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla çeyrek finale kalan iki takım Barcelona ve Bayern Münih (18'er).
Barcelona, 2007/08'den bu yana oynanan tüm Şampiyonlar Ligi sezonlarında en az çeyrek final oynadı.
Barcelona ile Bayern Münih, 2014/15'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşıyor. Barça o sezonun yarı finalinde rakibini elerken; turnuva tarihinde en fazla yenilgiyi yine Bayern'den aldı (2G 1B 5M).
Barcelona, 2012/13'ten bu yana ilk kez üst üste iki Şampiyonlar Ligi sezonunda yarı finale kalmak istiyor.
Bu sezon oynadığı sekiz Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Bayern Münih, Barcelona'nın 2002/03'te kırdığı rekoru egale etmek için sahaya çıkıyor. Turnuvada üst üste dokuz galibiyet alan son takım yine Barcelona'ydı (Ekim 2014-Mayıs 2015 arası) ve o serinin son karşılaşmasında Bayern'i mağlup etmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 31 maçın sadece ikisini kaybeden Barcelona (19G 10B), bu sezon henüz mağlubiyet almayan (5G 3B) üç takımdan biri konumunda (Bayern Münih ve Manchester City ile birlikte).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı yedi maçta 13 gol atan Robert Lewandowski, 47 dakikada bir gol sevinci yaşıyor. Şampiyonlar Ligi/Şampiyon Kulüpler Kupası tarihinde en az 500 dakika forma giydiği sezonda en iyi dakika/gol oranına sahip isim Lewandowski.
Avrupa'nın beş büyük ligine verilen pandemi arasından sonra resmi maçlarda en fazla gol katkısı yapan iki oyuncu Robert Lewandowski (14 gol & 3 asist) ve Lionel Messi (7 gol & 9 asist).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkı sağlayan oyuncu Robert Lewandowski (13 gol & 4 asist). Polonyalı golcü, Hans-Dieter Flick göreve geldikten sonra çıktığı dört karşılaşmada 29 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı (8 gol & 4 asist).
Luis Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 16 golün tamamı Camp Nou'da gelirken; Uruguaylı oyuncu, şehir dışında kaydettiği son golü Eylül 2015'teki Roma deplasmanında buldu.