Tüm dünyayı etkisi altına alına koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenmek zorunda olan Avrupa'nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi, geri döndü. Geçtiğimiz hafta son 16 turu maçları ile yeniden futbolseverler ile buluşan Devler Ligi'nde çeyrek final maçları oynanmaya başladı. Bu sezon Serie A'nın en flaş takımlarından birisi olan Atalanta, Fransa'nın erken şampiyonu PSG tek maç üzerinden oynanacak mücadelede karşı karşıya geldi.

Mücadelenin başlangıç vuruşundan itibaren üstün olan taraf Atalanta'ydı. Bu üstünlüğü ilk yarının 26. dakikasında Mario Pasalic'in enfes golü ile taçlandıran Atalanta, Fransız devi Paris Saint Germain'e karşı 90 dakika dayandığı mücadeleyi, son iki dakika içerisinde kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 32 maçta da gol bulmayı başaran PSG, Atalanta karşısında 90 dakika boyunca 1-0 geride oynadı. 90+1'de Marquinhos ile eşitliği sağlayan Paris Saint Germain, 90+3'te Choupo Moting ile skoru 2-1 getirdi.

Bu galibiyet ile birlikte tek maç sistemiyle oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesini geçerek adını yarı finale yazdıran takım PSG oldu.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Atalanta: Sportiello, Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, Gosens, De Roon, Freuler, Pasalic, Gomez, Zapata.



PSG: Navas, Kehrer, Kimpembe, Thiago Silva, Bernat, Marquinhos, Gueye, Herrera, Sarabia, Neymar, Icardi.

KALAN ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

13 Ağustos Perşembe:

Leipzig (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

14 Ağustos Cuma:

Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

15 Ağustos Cumartesi:

Manchester City (İngiltere) - Olympique Lyon (Fransa)