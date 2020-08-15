Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla ara verilmek zorunda kalınan Şampiyonlar Ligi, bütün heyecanı ile geri döndü. Hafta boyu oynanan çeyrek final mücadeleleri izleyicilerin yine nefeslerini kesti. Önceki üç maçın ardından son çeyrek final maçı Real Madrid'i eleyen Manchester City ve Juventus'u eleyen Lyon arasında oynanacak. Bu maçın galibi, çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 gibi flaş bir skorla eleyen Bayern Münih ile karşılaşacak. Peki, Manchester City - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

MANCHESTER CITY-LYON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Estádio José Alvalade'de oynanacak Manchester City - Lyon maçı 15 Ağustos (bugün) saat 22.00'da oynanacak. İki takım arasındaki zorlu karşılaşma diğer çeyrek final maçlarında da olduğu gibi tek maç sistemi üzerinden oynanacak. Karşılaşmayı Hollandalı hakem, Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını, Mario Diks ve Hessel Steegstra üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Manchester City, Lyon arasında oynanacak mücadele 15 Ağustos, saat 22.00'da beIN SPORTS HD 1 üzerinden naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Fernandinho, Laporte, Joao Cancelo, De Bruyne, Rodri, David Silva, Foden, Sterling, Gabriel Jesus

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembele

Bayern Münih, Barcelona'yı parçaladı: 8-2

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