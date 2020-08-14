Şampiyonlar Ligi tarihinin en keyifli ve en vurucu maçlarından birisi bu gece çeyrek finalde Barcelona ve Bayern Münih arasında oynandı. Nefesleri kesen mücadelede Bayern Münih, rakibi Barcelona'yı olağanüstü bir skor olan 8-2 ile mağlup etti.

Maça çok hızlı başlayan Bayern, karşılaşmanın 4. dakikasında Thomas Müller ile öne geçti. Münih'in golüne hızlı karşılık vermek istemeyen Barca, David Alaba'nın kendi kalesine attığı gol ile skoru eşitledi. 1-1'in ardından art arda goller gelmeye devam etti. Ivan Perisic, Bayern adına skoru 2-1'e getiren golü 21. dakikada kaydetti.

Perisic'in ardından Gnabry, 27. dakikada skoru 3-1'e taşıdı. Müller bir kez daha sahneye çıkarak, takımının 4. kendisinin 2. golünü attı. Böylelikle ilk 45 dakikayı 4-1 sonuçlandı.

BAYERN İKİNCİ YARIDA DA HIZ KESMEDİ

İlk yarının 4-1 bittiği maçta ikinci yarıda da gollerin ardı arkası kesilmedi. İkinci yarıya baskı ile başlayan Barcelona, Luis Suarez ile farkı kapatmak için ilk adımı atsa da başarılı olamadı. Suarez 57. dakikada maçın skorunu 4-2 yaptı.

Maçın kontrolünü Barcelona'nın eline vermeyen Bayern, bu golden sonra da maçın tek üstün tarafı oldu. Goller yine art arda geldi. 63. dakika Kimmich, 82. dakikada Lewandowski, 85 ve 89. dakikalarda ise Coutinho'nun golleri maçın skorunu belirledi.

İspanyol devi Barcelona'ya karşı ağır bir galibiyet alan Münih, adını yarı finale yazdırdı.

Bayern Münih yarın oynanacak Man. City - Lyon maçının ardından yarı finaldeki rakibini öğrenecek.

MAÇIN 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, De Jong, Vidal, Messi, Suarez.

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski.

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