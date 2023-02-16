Barin Aydogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Barin Aydogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Barin Aydogdu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Barin Aydogdu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Barin Aydogdu 19 Ocak 2005 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barın Aydoğdu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Barin Aydogdu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Barin Aydogdu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırklarelispor futbol takımında oynamaktadır. Kırklarelispor takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Barin Aydogdu'nin Kırklarelispor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Barin Aydogdu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/barinaydogdu

Barin Aydogdu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Barin Aydogdu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Barin Aydogdu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Barin Aydogdu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2021 yılında Modafen

12 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2023 yılında Kırklarelispor

Barin Aydogdu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Barin Aydogdu şuan Kırklarelispor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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