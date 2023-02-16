Kemal Bayrak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Bayrak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Bayrak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Bayrak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Bayrak 19 Ocak 2002 tarihinde Antalya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Bayrak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kemal Bayrak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Bayrak'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Bayrak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kemalbayrak4/

Kemal Bayrak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Bayrak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kemal Bayrak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Bayrak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2018 yılında Fenerbahçe U17

1 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe U19

3 Eylül 2021 yılında Kırklarelispor

2 Eylül 2022 yılında Edirnespor

30 Haziran 2023 yılında Kırklarelispor

Kemal Bayrak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Bayrak şuan Edirnespor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Kemal Bayrak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U17 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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