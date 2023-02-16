Furkan Samil Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Samil Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Furkan Samil Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Furkan Samil Cetin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Furkan Samil Cetin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Samil Cetin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Samil Cetin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Samil Cetin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Samil Cetin 5 Haziran 2001 tarihinde Mersin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Furkan Şamil Çetin şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Samil Cetin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Samil Cetin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırklarelispor futbol takımında oynamaktadır. Kırklarelispor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Furkan Samil Cetin'nin Kırklarelispor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Furkan Samil Cetinboyu ve yaşı kaç

Furkan Samil Cetin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Samil Cetin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Furkan Samil Cetin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Samil Cetin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Osmanlıspor U19

22 Nisan 2019 yılında Osmanlıspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Osmanlıspor

4 Ekim 2020 yılında Altınordu

5 Ekim 2020 yılında Kızılcabölük

11 Ocak 2021 yılında Altınordu

13 Ocak 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

8 Eylül 2021 yılında Kızılcabölük

9 Ağu 2022 yılında Şanlıurfaspor

8 Eylül 2022 yılında Kahramanmaraş

9 Ocak 2023 yılında Şanlıurfaspor

8 Şubat 2023 yılında Kırklarelispor

30 Haziran 2024 yılında Şanlıurfaspor

Furkan Samil Cetin kimdir

Furkan Samil Cetin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Samil Cetin şuan Kırklarelispor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Furkan Samil Cetin nereli

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