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Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?

Trafik kazası ile hayata gözlerini yuman Barış Akarsu'nun filminin detayları merak ediliyor. Filmin ne zaman çıkacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı araştırılıyor. Peki Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?

Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?

Genç yaşta hayata veda eden  Barış Akarsu'nun hayatı beyaz perdeye uyarlanıyor. Barış Akarsu hayranlarının merakla beklediği filmin çekimlerine başlanıyor. Yapımcılığını Fikri Harika Prodüksiyon adına Özgür Tari'nin yaptığı 'Barış Akarsu Merhaba' filmini Mert Dikmen ve Can Anar kaleme alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mert Dikmen oturuyor. Oyuncunun hayatını merak edenlerin heyecanla beklediği filmin ne zaman çıkacağı ve oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı araştırılıyor. Biz de haberimizde 'Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?' sorularının yanıtına yer verdik...

Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?

BARIŞ AKARSU MERHABA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Barış Akarsu'nun hayatını beyaz perdeye yansıtacak olan filmin çekimlerine Haziran ayının ilk haftası başlanacağı öğrenilirken filmin ne zaman gösterime gireceğine dair henüz yapımcılardan bir açıklama gelmedi. Filmin 2023 yılında gösterime girmesi bekleniyor.

BARIŞ AKARSU MERHABA OYUNCULARI KİMLER?

Trajik bir trafik kazasında hayata gözlerini yuman Barış Akarsu'yu filmde genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. İsmail Ege Şaşmaz pek çok dizi ve filmde rol almış ve performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?

Barış Akarsu Merhaba filminin oyuncu kadrosu belli oldu. Barış Akarsu rolünde İsmail Ege Şaşmaz olacak. Barış Akarsu'nun babasını Hüseyin Avni Danyal, dedesini Metin Coşkun, Aslıhan Kapanşahin kız kardeşini, sevgilisini  Almila Ada, Burak Satıbol yakın arkadaşını, Aytaç Uşun ise yakın arkadaşına hayat verecek.

Barış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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