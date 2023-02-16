Baris Atik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baris Atik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baris Atik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baris Atik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baris Atik 9 Ocak 1995 tarihinde Frankenthal şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Barış Fahri Atik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baris Atik Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baris Atik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Magdeburg futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Magdeburg takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Baris Atik'nin 1.FC Magdeburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baris Atik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/baris.atik/

Baris Atik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baris Atik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baris Atik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baris Atik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında W. Mannheim U17

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2014 yılında Hoffenheim II

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim

26 Ocak 2017 yılında Sturm Graz

30 Haziran 2017 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC K'lautern

9 Ocak 2018 yılında Hoffenheim

10 Ocak 2018 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2018 yılında Hoffenheim

3 Temmuz 2018 yılında Dresden

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında 1.FC Magdeburg

Baris Atik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baris Atik şuan 1.FC Magdeburg takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baris Atik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VT Frankenthal (2000-2001), SV Waldhof Mannheim (2001-2012), TSG 1899 Hoffenheim (2012-2014)

Türkiye U18 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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