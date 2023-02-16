Daniel Heber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Heber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Heber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Heber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Heber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Heber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Heber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Heber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Heber 4 Temmuz 1994 tarihinde Neuss şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Heber Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Daniel Heber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Magdeburg futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Magdeburg takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Daniel Heber'nin 1.FC Magdeburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Daniel Heberboyu ve yaşı kaç

Daniel Heber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Heber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Heber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Heber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rot-Weiss Essen

1 Temmuz 2010 yılında RW Essen U17

1 Temmuz 2011 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2012 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2013 yılında VfL Bochum II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

21 Eylül 2015 yılında Oberhausen II

1 Temmuz 2016 yılında RW Oberhausen

1 Temmuz 2018 yılında RW Essen

24 Ocak 2023 yılında 1.FC Magdeburg

Daniel Heber kimdir

Daniel Heber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Heber şuan 1.FC Magdeburg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SVG Neuss–Weissenberg (-2008), Rot-Weiss Essen (2008-2012), VfL Bochum (2012-2013)

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Daniel Heber nereli

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