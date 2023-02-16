Bariscan Altunbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bariscan Altunbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bariscan Altunbas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bariscan Altunbas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bariscan Altunbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bariscan Altunbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bariscan Altunbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bariscan Altunbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bariscan Altunbas 22 Mart 2001 tarihinde Gaziantep şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Barışcan Işık Altunbaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bariscan Altunbas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bariscan Altunbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bursa Yıldırım Spor futbol takımında oynamaktadır. Bursa Yıldırım Spor takımına 30 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bariscan Altunbas'nin Bursa Yıldırım Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bariscan Altunbasboyu ve yaşı kaç

Bariscan Altunbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bariscan Altunbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Bariscan Altunbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bariscan Altunbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U21

20 Ekim 2018 yılında Altınordu U19

4 Ağu 2020 yılında Altınordu

10 Eylül 2020 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

30 Ağu 2021 yılında Bursa Yıldırım

8 Şubat 2022 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Bursa Yıldırım

Bariscan Altunbas kimdir

Bariscan Altunbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bariscan Altunbas şuan Bursa Yıldırım Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bariscan Altunbas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U18 takımında 17 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 18 numaralı formasıyla 18 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Aralık 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bariscan Altunbas nereli

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