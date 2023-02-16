Bertug Bayar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertug Bayar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bertug Bayar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bertug Bayar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bertug Bayar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bertug Bayar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bertug Bayar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bertug Bayar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bertug Bayar 31 Ekim 1996 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Türkiye,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Bertuğ Bayar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bertug Bayar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bertug Bayar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nazilli Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Nazilli Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bertug Bayar'nin Nazilli Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bertug Bayar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bertugbayar/

Bertug Bayarboyu ve yaşı kaç

Bertug Bayar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bertug Bayar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Bertug Bayar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bertug Bayar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağu 2015 yılında Din. Zagreb II

1 Şubat 2016 yılında Akhisarspor U21

13 Ocak 2017 yılında Amed SK

30 Haziran 2017 yılında Akhisarspor U21

7 Ağu 2017 yılında Tuzlaspor

30 Ocak 2018 yılında Akhisarspor U21

31 Ocak 2018 yılında Tire 1922 Spor

30 Haziran 2018 yılında Akhisarspor U21

8 Ağu 2018 yılında Şile Yıldızspor

30 Haziran 2019 yılında Akhisarspor U21

1 Temmuz 2019 yılında Akhisarspor

1 Temmuz 2022 yılında Altınordu

24 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2023 yılında Nazilli Bld

Bertug Bayar kimdir

Bertug Bayar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bertug Bayar şuan Nazilli Belediyespor takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balkan Yesilbaglarspor (04/2006-09/2006), Kartalspor (09/2006-08/2015)

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Bertug Bayar nereli

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