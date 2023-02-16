Polat Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Abay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Polat Abay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Polat Abay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Polat Abay 17 Eylül 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Polat Abay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Polat Abay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nazilli Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Nazilli Belediyespor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Polat Abay'nin Nazilli Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Polat Abay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Polat Abay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Polat Abay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Polat Abay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U17

4 Ağu 2020 yılında Altınordu U19

14 Aralık 2020 yılında Altınordu

19 Ocak 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

23 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Altınordu

2 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

7 Şubat 2023 yılında Altınordu

8 Şubat 2023 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Polat Abay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Polat Abay şuan Nazilli Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Polat Abay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

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