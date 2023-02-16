Polat Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Abay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Polat Abay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Polat Abay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Polat Abay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Polat Abay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Polat Abay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Polat Abay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Polat Abay 17 Eylül 2003 tarihinde Konya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Polat Abay Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Polat Abay, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nazilli Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Nazilli Belediyespor takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Polat Abay'nin Nazilli Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Polat Abayboyu ve yaşı kaç

Polat Abay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Polat Abay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Polat Abay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Polat Abay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Altınordu U16

1 Temmuz 2018 yılında Altınordu U17

4 Ağu 2020 yılında Altınordu U19

14 Aralık 2020 yılında Altınordu

19 Ocak 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2021 yılında Altınordu

23 Ağu 2021 yılında Niğde Anadolu

30 Haziran 2022 yılında Altınordu

2 Temmuz 2022 yılında Karşıyaka

7 Şubat 2023 yılında Altınordu

8 Şubat 2023 yılında Nazilli Bld

30 Haziran 2023 yılında Altınordu

Polat Abay kimdir

Polat Abay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Polat Abay şuan Nazilli Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Polat Abay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U19 takımında 3 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Türkiye U17 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Polat Abay nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları