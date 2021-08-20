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Baş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Baş Belası dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliğinin dikkat çekeceği bu bölümü kaçırmak istemeyenler için haberimizde Baş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle linklerine yer verdik...

Baş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

Her bölümü büyük bir merakla izlenen Baş Belası dizisi yeni bölümüyle ATV seyircisi karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde İpek ve Şahin'in hayatı tehlikeye girecektir. Baş Belası'nı kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Baş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE

İpek ve Şahin, Şebeke'yle ilgili buldukları yeni ipucunun peşinden giderken kendilerini bir olay mahallinin ortasında bulur. Olayın Şebeke'nin cinayeti olduğundan emin olan ikili vakayı hızlıca kapatır. Şahin ve İpek sık sık emniyetten ayrılarak kendi araştırmalarına devam ederken onların bu birlikteliği dikkat çeker. Şahin, İpek'le terapiye başladıklarını söyleyince Yener, İpek'ten rapor talep eder.

İpek ve Şahin çalışmalarına gece gündüz demeden gizlice devam eder. İpek'in evinde çalışan ikili evdekilere yakalanmamak için uğraş verir. Ortak amaçları ve geçirdikleri zaman onları birbirine daha da yakınlaştırırken Peri bu yakınlaşmadan rahatsızdır.

İpek'in evini dinleyen Simge, Şebeke hakkında tanıklık yapacak bir kadına ulaşan İpek ve Şahin'in artık öldürülmesine karar verir. Simge'nin bu kararı ikilinin hayatlarını tehlikeye sokar.

BAŞ BELASI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 ATV BAŞ BELASI 10. BÖLÜM İZLE

Baş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izleBaş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

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