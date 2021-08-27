Ekranların sevilen dizisi Baş Belası yeni bölümüyle ATV izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır. Baş Belası dizisini kaçırmadan internetten izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baş Belası 11. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 11. bölüm canlı izle linklerinden ulaşabilir. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BAŞ BELASI 11. BÖLÜM CANLI İZLE

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır. Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır. Diğer taraftan Nazlı, kanalına gençleri de çekebilmek için Sıla'dan yardım ister.

Sıla'nın verdiği fikirle kadınların gözünden erkeklerin negatif özellikleri anlatan bir video çekmeye karar verir. Farklı yaş ve meslek gruplarından konuklar çağırır. Nazlı'nın sürpriz konukları ortalığı karıştırır.

BAŞ BELASI 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BAŞ BELASI 11. BÖLÜM CANLI İZLE