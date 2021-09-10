Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Baş Belası dizisi yeni bölümüyle ATV ekranına geliyor. Aynalı cinayetlerin devam edeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baş Belası 13. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 13. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ATV BAŞ BELASI 13. BÖLÜM CANLI İZLE

Aynalı cinayetler devam etmektedir. Katilin mesajlarının Şahin'i hedef aldığını düşünen İpek, olayın altında yatan sebebi bulmaya çalışırken katil Şahin'le iletişim kurar.

Ekibe ve İpek'e haber vermeden katille buluşmaya giden Şahin içindeki karanlıkla sınanacağı bir sahnenin ortasında bulur kendini. Aynalı Katil, Şahin'e yıllarca peşinden koştuğu, kız kardeşini ondan koparan Bey'i sunar.

Şahin, Bey'le birlikte Aynalı Katil'in elinde tutsakken İpek ve ekibi Şahin'i bulmak için canla başla uğraşmaktadır. İpek sonunda katilin kimliğini tespit ettiğinde bu sefer onu zorlu bir sınav beklemektedir. İpek ve Şahin seri cinayetler işleyen Aynalı Katil'i yakalayabilecek midir?

BAŞ BELASI 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BAŞ BELASI 13. BÖLÜM CANLI İZLE