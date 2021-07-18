Pazar günleri ATV'de ekrana gelen Baş Belası dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin bu bölümünde İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi? sorusunu merak ediyorsanız diziyi kaçırmamalısınız. Biz de haberimizde sizler için Baş Belası 5. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur.

Şahin'i İpek'le terapiye zorlarlar. Şahin bu anlaşmayı kabul edecek mi?

Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider.

İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz.

Nazlı'nın bu ani karar değişikliği Birol'u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patlar. İpek kendisine küsen Nazlı'yı girdiği bunalımdan çıkarabilecek mi?

BAŞ BELASI 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BAŞ BELASI 5. BÖLÜM İZLE