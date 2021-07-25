Baş Belası dizisi yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bu bölümünde art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline geliyor. Baş Belası'nı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baş Belası 6. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE

Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.

BAŞ BELASI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BAŞ BELASI 6. BÖLÜM İZLE