Aygün Aydın'la olaylı ayrılmışı! Hakan Sabancı güzel model Elif Aksu ile yakalandı!Bursa'da dehşete düşüren olay! İhsan Meşe, eşi Pakize Meşe ve kızı Nazlı Meşe'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü! Aynı tüfekle intihar ettiSon dakika | AFAD sel felaketindeki son durumu açıkladı: Kastamonu'da 36, Sinop'ta 7, Bartın'da 1 olmak üzere 44 kişi öldüEmine Ün'den üzen haber! Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu!Son dakika | Bakan Koca, aşı yaptırmayanların sayısını açıkladı! Veriler tedirgin ettiFİFA 22'de Türkçe spiker olacak mı? Türkçe spiker var mı?Aşk Mantık İntikam 8. bölüm full, tek parça izle| Aşk Mantık İntikam son bölüm izleBaş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izleTeşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosuİkinci sezon bomba olacak! İzlenme rekorları kıran Teşkilat'a art arda sevilen oyuncular dahil oluyor! İşte o isimler...
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

Cuma günleri ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisi 9. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Doruk'un yaşam mücadelesi vereceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle linklerine ulaşabilirler...

Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

ATV'de yayınlanan Baş Belası dizisi yeni bölümüyle ekrana geliyor. Doruk ameliyata alınmışken bu durumdan kendisini sorumlu tutan İpek perişan olur. Şahin, İpek'i vicdan azabından kurtarmaya çalışacaktır. Baş Belası'nın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BAŞ BELASI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |  BAŞ BELASI SON BÖLÜM İZLE

Ameliyata alınan Doruk yaşam savaşı verirken bu durumdan kendini sorumlu tutan İpek perişandır. İpek'i bu vicdan azabından kurtarmak isteyen Şahin'in sözleri ikilinin daha da yakınlaşmasını sağlar.

Nermin'i Doruk'un başında hastanede bırakan İpek ve Şahin, Umut'la birlikte şüpheli bir ölümü araştırmaya başlar. Bir uçurumun dibinde bulunan gencin ölümünün ardındaki sırları çözmek kolay olmayacaktır.

Şahin, savcı yardımcısı tarafından kendisine iletilen bilgiyi İpek'le paylaşır ve ikili bu ipucunun peşine düşer. 'Şebeke'ye ulaşmalarını sağlayacak bir iş insanının evine giden ikili, yaptıkları araştırmada yeni bir anahtar ele geçirir. Bu araştırmalarının sonunda Şahin'i şok edecek bir sonuç ortaya çıkacaktır.

BAŞ BELASI 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV BAŞ BELASI 9. BÖLÜM  İZLE

Baş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izleBaş Belası 9. bölüm full, tek parça izle | Baş Belası son bölüm izle

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT