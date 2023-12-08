Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu: 'Adaylarımızı o tarihten sonra tek tek açıklayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de merakla beklenen Belediye Başkan adaylık açıklaması süreci ile ilgili tarih vererek 'Adaylarımızı o tarihten sonra tek tek açıklayacağı' dedi.

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Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu: 'Adaylarımızı o tarihten sonra tek tek açıklayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili ''Siyasette AK Parti ile MHP'nin heyetleri, yerel seçimler kapsamında bir araya geliyor. En son toplantılarını da dün yapmışlardı. Buradaki son durum nedir efendim? İşbirliğine gidildiği zaman buradaki çalışmalarda 2019 seçimlerindeki gibi dengeler gözetilecek mi? sorusuna şu şekilde cevap verdi;

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2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Şu an itibarıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve partimden arkadaşlarımız müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar. Hangi büyükşehirde, hangi illerde, hangi ilçelerde nasıl hareket edeceğiz, meclis üyeliklerinde nasıl hareket edeceğiz, bütün bu konuların hepsini arkadaşlarımız görüşüyorlar. Öyle zannediyorum ki bu hafta içinde belli bir neticeye varacaklar.

15 ARALIK SONRASI ADAY AÇIKLAMASI YAPARIZ

Ondan sonra bizim konseyimize getirecekler. Biz de bu yapılan çalışmayı gözden geçirerek süratle adım atıp, 2024’e dair Devlet Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz ve yola çıkacağız. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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