Başkan Erdoğan'dan yeni 50+1 kuralı açıklaması: Aynı fikirdeyim değişmesi isabetli olur

Semimler öncesi cumhurbaşkanlığı seçimleri için 50+1 kuralının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerde açıklamalarda bulunarak 50+1 kuralı hakkında yeni açıklamada bulunarak "Aynı fikirdeyim değişmesi isabetli olur"dedi .

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Başkan Erdoğan'dan yeni 50+1 kuralı açıklaması: Aynı fikirdeyim değişmesi isabetli olur

Erdoğan'a konuyla ilgili sorulan soru şöyle oldu: Yeni ve sivil anayasa vurgusu yapıyorsunuz. Meclis aritmetiği eğer referandum sınırlarında olursa yerel seçimde örneğin vatandaşın önüne bir de referandum sandığı gelme ihtimali var mı? Ayrıca geride kalan seçimler öncesinde bir yayın sırasında size "50+1 değişir mi?" diye sormuştum. Siz de değişmesinden yana olduğunuzu ifade etmiştiniz. Hala aynı fikirde misiniz?

Başkan Erdoğan'dan yeni 50+1 açıklaması: Aynı fikirdeyim değişmesi isabetli olur

BAŞKAN ERDOĞAN 50+1 KURALI İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan: 50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa... Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla "en fazla oyu alan aday seçilir" denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır. Diğer yandan Mevcut anayasamızın satır aralarında darbeci zihniyetin ruhunun dolaşıyor olması bizleri en çok rahatsız eden konu. Ayrıca dünya 1980'li yıllardan bugüne çok değişti. Bu değişiklikler anayasa metnine yansıtılmaya çalışılsa da bu anayasamızın metinsel bütünlüğünü yok etti. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye'ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri. Meclis'te yeni anayasa çalışmalarına birkaç defa başladık ancak muhalefetin engellemeleri, verdiği sözleri yerine getirmemesi nedeniyle hep yarım kaldı. Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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