Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencileri ile Hayat Bilgisi dersinde bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu, çocuklarla sohbet edip, sorularını cevaplayan Söğüt, "Gelecek sizlerin. İleride bu koltuklarda sizler olacaksınız. Bizler sizlerin geleceği ve bizlerden daha başarılı bireyler olacaksınız. Sizlerin geleceği için dün olduğu gibi yarın da canla başla çalışacağız. Tek gayemiz, sizlere daha mutlu, daha huzurlu bir Körfez'i teslim etmek. Sizler de bizlerin yerine bu koltuklara geçtiğinizde bu düzeyi daha da yukarıya çekeceksiniz" dedi.

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"GELECEK SİZLERİN. İLERİDE BU KOLTUKLARDA SİZLER OLACAKSINIZ"

Şener Söğüt ile buluşmalarında tek tek söz alıp sorular soran öğrenciler, belediyelerin işleyişi ve görevleri hakkında bilgiler aldı. Söğüt, tüm öğrencilerin sorularını örneklerle cevapladı.

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