Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu, çocuklarla sohbet edip, öğrenciler hayat bilgisi dersi verdi.

YAYINLAMA
Google News
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencileri ile Hayat Bilgisi dersinde bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencilerinin Hayat Bilgisi dersine konuk oldu, çocuklarla sohbet edip, sorularını cevaplayan Söğüt, "Gelecek sizlerin. İleride bu koltuklarda sizler olacaksınız. Bizler sizlerin geleceği ve bizlerden daha başarılı bireyler olacaksınız. Sizlerin geleceği için dün olduğu gibi yarın da canla başla çalışacağız. Tek gayemiz, sizlere daha mutlu, daha huzurlu bir Körfez'i teslim etmek. Sizler de bizlerin yerine bu koltuklara geçtiğinizde bu düzeyi daha da yukarıya çekeceksiniz" dedi.

baskan123.jpg

"GELECEK SİZLERİN. İLERİDE BU KOLTUKLARDA SİZLER OLACAKSINIZ"

Şener Söğüt ile buluşmalarında tek tek söz alıp sorular soran öğrenciler, belediyelerin işleyişi ve görevleri hakkında bilgiler aldı. Söğüt, tüm öğrencilerin sorularını örneklerle cevapladı.

İzmit Körfezi'nde denizin rengi, görenleri korkutuyor!İzmit Körfezi'nde denizin rengi, görenleri korkutuyor!

İzmit körfezinin en büyük sorunu kimyasal ve karasal kirlilikİzmit körfezinin en büyük sorunu kimyasal ve karasal kirlilik

Körfez Belediyesi İlimtepe’ye bırakılan kimyasal atıkları temizlediKörfez Belediyesi İlimtepe’ye bırakılan kimyasal atıkları temizledi

Kocaeli Körfez'de yürek yakan olay! Sosyal medyadan paylaşım yaptı, intihar etti!Kocaeli Körfez'de yürek yakan olay! Sosyal medyadan paylaşım yaptı, intihar etti!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk
Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!
Üniversite öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün başladı!
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Üniversite öğrencilerine müjde! Yüz yüze eğitim o tarihte başlıyor: Eşyaları hazırlayın!
Son Haberler
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
2023 Kamu Toplu İş Sözleşmesi kapsamında hükümetin zam teklifi belli oldu!
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Güngören'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı raydan çıktı!
Güngören'de Kabataş-Bağcılar seferini yapan T1 tramvayı raydan çıktı!
Huzur evinde keyifli görüntüler, genç müzisyenlerden yaşlılara müzik şöleni
Huzur evinde keyifli görüntüler, genç müzisyenlerden yaşlılara müzik şöleni
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler 2022-2023 bahar dönemine başlıyor!
YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı! Üniversiteler 2022-2023 bahar dönemine başlıyor!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 27 yaşındaki hemşire evinde boğazı kesik halde ölü bulundu
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Alman bakan, Annalena Baerbock, Çin'in dünyadaki değişen rolünü dikkate aldıklarını söyledi
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Öğütal isminin anlamı nedir, Öğütal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!
Kar yağışı nedeniyle o illerde okullar yarın tatil!
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun