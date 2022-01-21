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Başrahip ne demek, TDK'ya göre Başrahip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Başrahip kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Başrahip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Başrahip nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Başrahip kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Başrahip ne demek, TDK'ya göre Başrahip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Başrahip ne demek? Başrahip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi başrahip kelimesi. Peki başrahip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre başrahip nedir, başrahip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAŞRAHİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Başrahip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Başrahip kelimesi Türkçe kökenlidir.

TDK'ya göre başrahip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Manastırlarda en kıdemli ve yönetimden sorumlu rahip, başkeşiş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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