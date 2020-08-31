Bay Yanlış 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Can Yaman ve Özge Gürel ikilisinin yer aldığı dizinin son bölümünde Ezgi ve Özgür bir yandan ailelerini ikna etmeye çalışırken bir yandan da ilişkilerini yaşamaya çalışır. Ancak Serdar'ın son hamlesi Ezgi ve Özgür'ün arasını bozmaya yeter. İşte Bay Yanlış 10. Bölüm fragmanı haberimizde...

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi’nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi’nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi’nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar’ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir. Bu doğum günü Ezgi ve Özgür’ün ilişkisinde ne gibi sonuçlar doğuracaktır?